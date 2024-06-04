 

На Бєлгородщині внаслідок атаки дронів згоріла підстанція

  1. 04.06.2024
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Сьогодні після обіду в селищі Жовтневе («Октябрьский» російською мовою) Бєлгородського району Бєлгородської області РФ ударний безпілотний літальний апарат влучив в електричну підстанцію, спричинивши її сильну пожежу.

Принаймні, про це повідомляють в інтернеті місцеві жителі, а з посиланням на них і засоби масової інформації. Люди відзняли відео пожежі, зокрема через вікно автомобіля.

Також населення Октябрьського та сусідніх населених пунктів скаржиться на те, що після вибуху і події у них зникла електрика.

Зауважимо, що селище знаходиться в десяти кілометрах від державного кордону, поруч з місцем вторгнення агресора в Харківську область.

Тим часом місцева влада заявила, що без світла внаслідок атаки дронів-камікадзе залишилися три селища і одинадцять сіл. Окрім того, є перебої з водопостачанням.

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