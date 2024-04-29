 

На Авдіївському напрямку виникла загроза утворення котла

  1. 30.04.2024
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На Авдіївському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин 29 квітня бійці Сил оборони відбили вісімнадцять атак російських окупантів, здійснених за підтрмки авіації, в районах Архангельського, Новокалинового, Очеретине, Соколу, Соловйового, Семенівки та Орлівки.

Про це у вечірньому звіті, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. Сокіл раніше у зведеннях не згадувався…

Тим часом Телеграм-канал «Донбас Оперативний» оприлюднив аналітичні матеріали анонімних бійців 46-ої окремої аеромобільної бригади ЗСУ про наслідки нашого провалу в районі Очеретиного. Якщо стисло, ми можемо не тільки втратити ще більше територій і населених пунктів, але й потрапити в оточеня:

«…Для евакуації на весь цей район лише 4 мости (виділено чорним), придатних для евакуації техніки та особового складу. Три з них розташовані в н. п. Новоселівка Перша, яка після втрати Очеретиного перебуває в зоні досяжності навіть ротної артилерії ворога, не кажучи вже про артилерію більшу. Крім того, у разі заходу росіян до Карлівки ЗСУ втрачають єдиний евакуаційний маршрут на північ від Карлівки…  Це розуміє і противник, тому наростив свої зусилля по дирекції Карлівка і розширює свій прорив у напрямку до сіл Сокіл і Новопокровське».

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