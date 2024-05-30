На Алтаї горіла резиденція Путіна 

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  1. 30.05.2024
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У неофіційній резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яка знаходиться на Алтаї, сталася пожежа. Одна з будівель майже повністю згоріла внаслідок пожежі. Про це повідомила Сирена, опублікувавши фото.

Зазначається, що резиденцію замаскували під санаторно-курортний комплекс Алтайське подвір’я, який належить Газпрому. Вперше інформація про засекречене будівництво «санаторію» з’явилася в 2010 році.

Місцеві російські опозиціонери неодноразово заявляли про зв’язок цього комплексу із главою Кремля.

У ЗМІ також з’являлася інформація про те, що там знаходиться один із бункерів Путіна, куди він міг прилітати під час пандемії COVID.

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