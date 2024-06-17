На Агрегатному заводі у Вовчанську оточені пів тисячі окупантів

На території Агрегатного заводу у прикордонному частково окупованому містечку Вовчанськ на півночі Харківської області перебувають вже мінімум тиждень в оточенні щонайменше чотириста, а швидше за все пів тисячі російських інтервентів.

Принаймні про це заявило видання «Forbes», вказавши, що серед них багато поранених і загиблих, також загарбники дедалі частіше здаються в полон.

І ці втрати окупантів на підприємстві постійно зростають через методичні обстріли Збройними силами України (у тому числі американськими керованими авіаційними бомбами, про що нещодавно повідомлялося).

Однак не варто переоцінювати наші успіхи і сподіватися на легку і швидку перемогу у Вовчанську. Зрештою, відстань між захопленим ворогом Агрегатним заводом і найближчою твердо контрольованою окупантами територією лише трохи перевищує двісті метрів.

Принаймні, це стверджує актуальна мапа авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState». Дивись скриншот.

Вчора ж він повідомляв, що ворог не лише стабільно постачає на Агрегатний завод їжу, воду і боєприпаси безпілотними літальними апаратами, але й періодично проривається на підприємство, інколи навіть на бронетехніці.