На аеродромі в РФ знищені сім літаків окупантів

На військовому аеродромі Маринівка на заході Волгоградської області позаминулої ночі внаслідок атаки українських дронів-камікадзе були знищені не лише авіабомби та інфраструктура, про що повідомлялося раніше, але й до семи літаків російських окупантів.

Про це сьогодні повідомили OSINT-дослідники (зокрема «The Military Watch»), які проаналізували свіжі супутникові знімки. Дивись скриншот.

Так, в ремонтній зоні повністю знищені винищувач-бомбардувальник «Су-34» і бомбардувальник «Су-24». Ще три «Су-34» знищені чи пошкоджені в третьому, п’ятому і шостому ангарах, а один «Су-24» — у сьомому.

Також не можна виключати, що в четвертому ангарі також був літак, і тоді він також знищений.

Очевидно, що такі руйнування завдали вибухи (детонація) авіабомб і інших боєприпасів, які сталися внаслідок пожежі, яка розпочалася після атаки ударних безпілотних літальних апаратів.