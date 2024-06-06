 

Морпіхи ЗСУ взяли в полон групу окупантів на чолі з командиром роти

  1. 06.06.2024
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Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України імені контрадмірала Михайла Білинського у прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області взяли в полон групу російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, записане нашими захисниками,  вказавши, що це стало наслідком блискавичної контратаки.

Обличчя полонених розмиті, їх руки зв’язані за спинами. Говорять, що вони штурмовики-стрілки, один з них командир роти. Показані документи (паспортні дані теж розмиті) і жетони інтервентів.

Кількість полонених в коментарі не вказана. Можна припустити, що їх п’ятеро.

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