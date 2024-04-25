 

Морпіхи ЗСУ відбили атаки окупантів на Кринки

  1. 25.04.2024
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Нещодавно ми писали, що Сили оборони ведуть інтенсивну контрбатарейну роботу по артилерії російських окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області, про що розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Але незабаром блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» доповнив картину діями загарбників:

«На наших позиціях на лівому березі просто пекло: дуже жорстко прилітають керовані авіаційні бомби та без перестанку сиплють реактивні системи залпового вогню «Град». Передня лінія не затихає ні на хвилину».

У свою чергу, Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за перші вісімнадцять годин поточної доби вказав, що інтервенти здійснили три безуспішні атаки на позиції в районі Кринок та завдали авіаційні удари по районах сусідніх Качкарівки та Іванівки на правому березі Дніпра.

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