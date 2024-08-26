 

Момент падіння російської ракети у Київське море потрапив на відео

  1. 26.08.2024
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Сьогодні фашистська Росія з ночі атакує Україну крилатими і балістичними ракетами, дронами-камікадзе типу Шахед, та навіть швидкісними «Кинджалами».

За інформацією прм’єр-міністра Дениса Шмигаля, ударів зазнали 15 областей. Ворог здебільшого намагався влучити по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Тим часом в мережі з’явилося відео падіння російської крилатої ракети Х-101 (такі запускаються бомбардувальниками Ту-95) у Київське море. Видно досить потужний вибух у воді.

Нагадаємо, Київське море — це одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в межах Київської та Чернігівської областей України.

Обережно! Голос за кадром вживає ненормативну лексику.

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