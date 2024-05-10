Молодший син Трампа розпочав політичну кар’єру

Молодший син колишнього президента Дональда Трампа, Беррон Трамп починає свою політичну кар’єру. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що 18-річний хлопець вже обраний Республіканською партією штату Флорида делегатом від штату Флорида на Національному з’їзді Республіканської партії. Таким чином він приєднався до кількох інших членів сім’ї — Дональда Трампа-молодшого, Еріка Трампа і Тіффані Трамп, — які також були обрані.

Зазначимо, що інший син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший раніше розкритикував зовнішню політику США щодо нашої країни та заявив, що «Україна вже програла війну з Росією». Про це у грудні минулого року писав Newsweek.

Дональд Трамп-молодший тоді заявив, що надавати Україні військову допомогу — це даремна справа, адже ці кошти лише «підтримують її на апараті штучного забезпечення життєдіяльності». За його словами, «Україна вже зазнала поразки».

«Америці не потрібно продовжувати фінансувати нескінченну війну без шляху до перемоги. Більше ніяких великих воєн, більше немає фінансування військово-промислового комплексу» — заявив син Трампа.

Таку реакцію бізнесмена викликала заява колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який процитував можливі коментарі міністра оборони Ллойда Остіна, що американські «дядьки, двоюрідні брати і сини» будуть відправлені воювати в Україну, якщо не буде продовжено належне військове фінансування країни.

Трамп-молодший висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку.