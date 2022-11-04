Моя країна знищує Україну і саму себе, – Земфіра

Російська співачка Земфіра на своєму концерті в Лондоні вкотре виступила з антивоєнною промовою. Відповідне відео оприлюднено у Мережі.

Зокрема, артистка згадала свої виступи в Україні, додавши, що більше ніколи не зможе цього повторити.

«Я хочу висловити, по-перше, підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам’ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово це пам’ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною», — сказала вона.

Водночас виконавиця згадала і виступи в Росії, додавши, що ніколи не забуде «світлі обличчя людей, які бачила на концертах».

«Водночас мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною. Просто зараз триває війна, абсолютно безглузда та жорстока. Просто зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру. Ні — війні!«, — підсумувала співачка.

В кінці жовтня Земфіра під час свого концерту у Берліні закликала РФ зупинити війну на території України. Відео оприлюднено у Мережі.

«Сьогодні 245-й день війни, яку розв’язала моя країна. Більш ніж два тижні тривають перманентні обстріли України. Я вважаю, моя країна має припинити цю війну. Ні війні!» – сказала вона тоді.

Після цього виконавиця заспівала композицію під назвою Не стреляйте, яку співає на кожному концерті після того, як озвучує, який день триває повномасштабна війна, і після заклику припинити її.