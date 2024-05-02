Могилянку оштрафували на 182 тисячі грн

Інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) повторно не допустили для перевірки об’єкта будівництва на території Києво-Могилянської академії, через що навчальний заклад оштрафовано на 181,68 тис. грн. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«У зв’язку з повторним недопущенням посадових осіб ДІАМ на об’єкт будівництва прийнято рішення щодо винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у розмірі 181 680 грн», — йдеться в повідомленні.

Вказується, що інспектори мали провести позапланову перевірку 200-річних келій Братського монастиря, розташованого на території Національного університету Києво-Могилянська академія. На обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

«Водночас перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил», — повідомили в міністерстві.