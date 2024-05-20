МКС просить ордери на арешт Нетаньяху і лідерів ХАМАС

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан попросив палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також трьох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Про це йдеться у заяві Хана, оприлюдненій на сайті суду у понеділок, 20 травня.

За словами прокурора, на підставі зібраних доказів, є підстави вважати винними у воєнних злочинах на території Ізраїлю та в секторі Гази у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року голову ХАМАС Ях’я Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАС Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі та голову політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Ці злочини включають винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув’язнення.

Разом з тим Карім Хан заявив про зібрані докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.

Ці звинувачення включають спричинення голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань, умисне вбивство, навмисні напади на цивільне населення, винищення.

Тепер колегія суддів МКС повинна розглянути клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт. Якщо це станеться, то ордери проти політичних діячів Ізраїлю стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідерів близького союзника США.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики палестинського радикального угрупування ХАМАС напали на Ізраїль і вбили приблизно 1400 осіб, ще кілька сотень взяли у заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію проти ХАМАС. У секторі Гази кількість загиблих перевищила 32 тисячі осіб.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша (на фото) і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомляється на сайті суду у вівторок, 5 березня.

Вказано, що відповідні ордери видала Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

У суді повідомили, що Кобилаш і Соколов несуть відповідальність за воєнний злочин у вигляді нападу на цивільні об’єкти, за воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об’єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського статуту.

«Існують розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням», – йдеться в заяві.

Як відомо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, за звинуваченням його в незаконній депортації тисяч дітей з України. Також ордер був виданий на дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову.