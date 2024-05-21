 

Міноборони РФ збрехало про захоплення Білогорівки

  1. 21.05.2024
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Навіть російські інтервенти заперечили повідомлення рашистських «воєнкорів» про окупацію села Білогорівка Луганської області. При цьому брехливу заяву про повне захоплення населеного пункту оприлюднило міністерство оборони РФ…

Однак певні успіхи загарбники на цій ділянці фронту все-таки мають місце. Це фактично підтвердив у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Так, орки заходять в село, проте їх розбивають, а потім недобитків ловлять по селу».

Свої великі втрати під час «м’ясних» штурмів у Білогорівці підтверджують і самі рашисти: «Нас там штабелями складуть».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState» зафіксував незначне розширення сірої зони в наш бік на південному сході Білогорівки.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за дев’ятнадцяте та двадцяте травня. На останньому ми умовно позначили вказане місце червоною стрілочкою.

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