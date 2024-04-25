Міністр агрополітики Сольський подав у відставку

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку. Про цесьогодні повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

«До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», — написав спікер парламенту.

За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, 23 квітня повідомили про підозру одному з міністрів у справі, яка стосувалась заволодіння державною землею на 291 млн гривень. Водночас була спроба заволодіння ще однією ділянкою, вартість якої складала 190 млн гривень. ЗМІ повідомили, що мова йде про Сольського.

Згодом міністр заявив, що це стосується періоду з 2017 по 2018, коли він займався адвокатською діяльністю. Також Сольський розповів, що справа нібито стосується суперечки між держпідприємствами та фізичними особами, яким передали землі на законних підставах.