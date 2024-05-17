Microsoft почав відключення своїх хмарних продуктів в Росії

Російських корпоративних користувачів почали відключати від хмарних продуктів Microsoft у РФ. Про це з посиланням на Softline повідомило російське провладне інформагентство Интерфакс.

«Microsoft, зважаючи на все, затвердив список продуктів до відключення. З вчорашнього вечора почалися віялові зупинки підписок у CSP (програма постачальників хмарних рішень — ІФ), партіями відключають по 5-10 замовників», — мовиться в повідомленні.

Під зупинку, зокрема, потрапили підписки Power BI, Visio, Project.

Microsoft на початку березня повідомила про зупинення з 20 березня 2024 року доступу до своїх хмарних продуктів на території Росії. Корпорація пізніше нібито «обговорювала перенесення термінів запровадження таких обмежень».

Під блокування потраплять підписки на такі продукти, як Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, всі веб-служби (у тому числі безкоштовні), SQL On-prem Server, System center server (перестануть доставлятися security updates ), всі версії Excel.

Крім того, будуть заблоковані ключі на MS Visio та Office, Security updates (WSUS) не доставлятимуться.

Відключення також торкнеться безкоштовних версій Power BI Pro та Azure Devops та сервісу Microsoft online protection.

Раніше російські ЗМІ запевняли, що Microsoft нібито так і не обмежила російським IT-компанія доступ до свого програмного забезпечення.

Як відомо, два місяці тому повідомлялося, що Microsoft та Amazon закриють доступ до своїх хмарних сервісів в РФ.