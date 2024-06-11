Мер-колаборант Куп’янська помер після замаху

В одній з лікарень Москви, не приходячи до тями, вчора помер колаборант і колишній міський голова Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора. Принаймні про це сьогодні повідомили його мати й дружина, а з посиланням на них пабліки та засоби масової інформації.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що замах на зрадника було скоєно у місті Старий Оскол Бєлгородської області РФ сьомого червня.

Після захоплення Куп’янська російськими фашистами Мацегора, будучи законно обраним мером і депутатом від ОПЗЖ, очолив окупаційну адміністрацію. А перед визволенням Вовчанська він втік в РФ, де йому надали охорону.

ГУР МОУ не розкрило подробиці замаху, але російські Телеграм-канали писали, що його розстріляли біля власного будинку.