 

Маск прокоментував схвалену США допомогу Україні

  1. 21.04.2024
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Американський мільярдер Ілон Маск знову показав свою політичну позицію, яка полягає в задоволені інтересів Путіна шляхом жертвування Україною.

Він після вчорашнього рішення нижньої палати Конгресу про допомогу Україні непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». 

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги Збройним силам України наступного змісту:

«Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів, снайперів чи через мінні поля».

Це суто риторика Путіна. Один в один збігається із вчорашньою заявою його прессекретаря Пєскова, який сказав, що допомога США затягне час і збільшить кількість загиблих українців.

Маск не вперше демонструє наміри поховати нашу країну. Слава Богу, на відмінну від нього, більшість американського народу і влади розуміють, що відбувається насправді і рятують нашу країну від російсько-фашистської чуми.

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