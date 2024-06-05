 

«Манчестер Сіті» подав до суду на АПЛ

  1. 05.06.2024
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Манчестер Сіті пішов у контратаку на англійську Прем’єр-лігу. Нагадаємо, раніше ліга подала до суду на чемпіонів Англії по 115 фінансовим порушенням. Слухання у цій справі призначено на листопад цього року, а результат розгляду очікується не раніше наступного літа.

Утім у Ман Сіті не стали сидіти склавши руки, а вирішили подати зустрічний позов. Як повідомляє GiveMeSport, керівництво клубу не згодне з правилами організації, які не дозволяють команді отримувати більше доходів від комерційних угод. Слухання у цій справі розпочнуться вже у понеділок, 10 червня, і триватимуть два тижні.

У судовому позові зокрема йдеться, що Сіті вимагає скасувати правила угод з асоційованими сторонами АПЛ, які покликані підтримувати конкурентоспроможність дивізіону, не дозволяючи клубам укладати завищені спонсорські угоди з компаніями, пов’язаними з власниками клубів.

«Містяни» стверджують, що це правило дискримінує їх і що правило спочатку було введено, щоб завадити їхньому розвитку як клубу.

«Сіті» також стверджує, що система, згідно з якою для впровадження змін у правилах необхідні голоси принаймні 14 клубів, або двох третин з тих, хто голосує, має бути скасована, щоб захистити від рішень, які приймаються «тиранією більшості».

Якщо чемпіони досягнуть успіху, це означатиме, що клуби зможуть оцінювати свої спонсорські угоди без будь-якої незалежної оцінки. Це відкриє двері для значно завищених угод, спрямованих на збільшення доходів команди.

Зазначимо, що вищезгадане правило було введено у 2021 році у відповідь на поглинання Ньюкасла Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії.

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