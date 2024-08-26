Макрон прокоментував арешт Дурова

Затримання засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова в Парижі не має під собою політичних підстав. Відповідну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X в понеділок, 26 серпня.

За його словами, арешт Дурова «відбувся в межах судового розслідування, що триває».

«Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді», – запевнив Макрон.

Французький лідер наголосив, що його країна підтримує свободу вираження поглядів і комунікації, але у правовій державі свободи в соціальних мережах «реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав».

«Забезпечення дотримання закону є обов’язком системи правосуддя, що має повну незалежність», – додав Макрон.

Нагадаємо, увечері 24 серпня у Парижі затримали Павла Дурова, який має французьке громадянство, окрім російського. Запит на його затримання зробило управління боротьби зі злочинами щодо неповнолітніх, тобто силовики, які розслідують злочини, вчинені педофілами. У Франції вважають, що для них Telegram став великим майданчиком.

Месенджер Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику». Нагадаємо, про це у квітні заявив його засновник Павло Дуров в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Дурова, Telegram хоче бути «політично нейтральним». Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі Росії, він відкинув, заявивши, що їх нібито розповсюджують конкуренти.

Наразі Telegram користуються 900 млн користувачів з усього світу. Дуров очікує, що за рік їх буде вже 1 млрд.

Команда Telegram зараз базується в Дубаї, де Дуров живе останні сім років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з Росії через тиск з боку російської влади. Але багато хто вважає, що після цього Дуров пішов на співпрацю з Кремлем…

У березні в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується відрегулювати діяльність месенджера Telegram. Аргументом для запровадження регулювання Telegram є те, що ця платформа може бути пов’язана з Росією.