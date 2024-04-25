Макрон назвав умову для безпеки Європи

Умовою для безпеки Європи є те, щоб Росія не виграла агресивну війну проти України. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон у програмному виступі в Університеті Сорбонна в Парижі, повідомляє TF1 у четвер, 25 квітня. Більше того, запропонував різке посилення обороноздатності і форсований розвиток ОПК.

«Неодмінною умовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивну війну, яку вона веде в Україні… Стратегічно, якщо ми говоримо, що Україна є передумовою нашої безпеки, чи є у нас якісь обмеження? Ні. І тому ми повинні бути надійними, стримувати, бути присутніми та продовжувати зусилля», – заявив він.

За словами франзузького лідера, європейці зіткнулись з Росією, «з силою, яка втратила стримування, і яка більше не хоче говорити нам, які її межі».

Через це Макрон пропонує партнерам у найближчі кілька місяців створити нову систему оборонно-промислової стратегії, мета якої полягає в тому, щоб виробляти «швидше і більше в Європі».

«Нам потрібні європейські преференції при закупівлі військової техніки», – зазначив президент і закликав до кредитування для інвестицій в озброєння.

На думку Макрона, ситуація в Європі стала критичною після того, як Росія напала на Україну. Це може призвести до загибелі континенту.

«Ми повинні чітко усвідомлювати той факт, що наша Європа сьогодні смертна. Вона може померти, і це залежить виключно від нашого вибору. Сьогодні вирішується питання миру і війни на нашому континенті», – заявив Макрон.

За його словами, зіткнувшись з Росією, яка має ядерну зброю, а також з Іраном та Китаєм, «Європа опинилася в ситуації оточення».

Макрон назвав захист Європи винятковою відповідальністю європейців, яким не варто сильно покладитись на Сполучені Штати, «бо в них два пріоритети: в першу чергу самі США, а в другу – китайське питання».

«Епоха, коли Європа купувала енергію та добрива у Росії, товари в Китаї, і делегувала свою безпеку США, закінчилася», – резюмував він.

Місяць тому Макрон заявив, що здивований «нервозністю та нестриманістю російських посадовців». Таким чином він відреагував на погрози віцепрезидента Держдуми РФ Петра Толстого «відправити ядерну бомбу на Париж». Про це повідомив французький телеканал BFMTV у п’ятницю, 22 березня.

Макрон засудив ці заяви чиновника РФ й сказав, що у цих погрозах є «ознаки нервозності». Він додав, що здивований «відсутністю нервів у російських офіційних осіб». BFMTV додало, що нещодавно в інтерв’ю Петро Толстой говорив про можливість відправки ядерної бомби на Париж. Зокрема, він обіцяв «смерть будь-якому французькому солдату, який прийде на українську землю».

Перед цим Макрон порадив російському президенту Володимиру Путіну не розкидатися погрозами стосовно ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TF1.

«Не варто погрожувати, коли у вас є ядерна зброя», — зазначив Макрон, коментуючи останні висловлювання Путіна.

Французький лідер повідомив, що не розмовляв з керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, «коли це було необхідно».

«Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму в своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою», — наголосив політик.

Макрон підкреслив, що ядерні держави повинні «передусім почуватися захищеними», оскільки мають таке озброєння.

«Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації», — підсумував президент Франції.