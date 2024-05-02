Макрон назвав умови для введення військ в Україну

Президент Франції Макрон не змінив своєї думки щодо можливості введення західних військ в Україну. Це можливо за двох умов, заявив він розповів в інтерв’ю для The Economist, оприлюдненому у четвер, 2 травня.

Умови прості — прорив росіянами фронту й заклик української влади про допомогу військами.

Так, на питання про те, чи він і далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів: «Абсолютно».

«Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає «червоних ліній» і хто є агресором», – сказав президент Франції.

На думку Макрона, ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

«В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є «рамка», у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна», – додав він.

Макрон нагадав, що Франція у нещодавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму – на запит відповідних суверенних держав.

«Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так, – ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій – це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років», – пояснив Макрон.

Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект і донесли меседж «не думайте, що ми зупинимося тут, якщо ви не зупинитеся».

Умовою для безпеки Європи є те, щоб Росія не виграла агресивну війну проти України. Нагадаємо, про це Макрон сказав у програмному виступі в Університеті Сорбонна в Парижі, повідомляє TF1 у четвер, 25 квітня. Більше того, запропонував різке посилення обороноздатності і форсований розвиток ОПК.

За словами франзузького лідера, європейці зіткнулись з Росією, «з силою, яка втратила стримування, і яка більше не хоче говорити нам, які її межі».

Через це Макрон пропонує партнерам у найближчі кілька місяців створити нову систему оборонно-промислової стратегії, мета якої полягає в тому, щоб виробляти «швидше і більше в Європі».

Перед цим Макрон порадив російському президенту Володимиру Путіну не розкидатися погрозами стосовно ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TF1.

«Не варто погрожувати, коли у вас є ядерна зброя», — зазначив Макрон, коментуючи останні висловлювання Путіна.

Французький лідер повідомив, що не розмовляв з керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, «коли це було необхідно».

«Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму в своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою», — наголосив політик.

Макрон підкреслив, що ядерні держави повинні «передусім почуватися захищеними», оскільки мають таке озброєння.

«Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації», — підсумував президент Франції.