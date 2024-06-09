 

Макрон і Байден пропонують фонд на $50 млрд для України

  1. 09.06.2024
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Президенти Франції та США Емманюель Макрон та Джо Байден сподіваються, що всі країни Великої сімки погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів Росії.

Про це Макрон повідомив у Парижі на спільній з президентом США пресконференції, пише пресслужба Білого дому.

Президент Франції, крім іншого, назвав «критичним етапом» майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

«Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи», — додав Макрон.

Зазначалося, що ці $50 млрд будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (близько $280 млрд). Остаточне рішення буде ухвалено під час зустрічі 13-15 червня.

Нагадаємо, Держдеп пообіцяв використати усі повноваження для вилучення активів РФ. США консультуються з європейськими союзниками щодо найкращого способу використання російських активів на користь України.

Раніше стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G-7. Зазначалося, що ключовими темами переговорів стануть нарощування оборонної підтримки України, прискорення постачання F-16 і посилення ППО.

Також ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський та президент США Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки на саміті G7 в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

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