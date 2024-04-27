Лувр хоче перемістити Мону Лізу

Мона Ліза, найвідоміший у світі портрет, може отримати окрему кімнату в Луврі, заявила президентка музею Лоранс де Кар телеканалу France Inter.

Де Кар зауважила, що такий крок подарував би відвідувачам, багато з яких відвідують Лувр лише заради відомої картини, кращий досвід.

«Завжди розчаровує, коли ви не надаєте відвідувачам найкраще можливе сприйняття, і це стосується Мони Лізи. Сьогодні мені здається необхідно краще рішення», – сказала де Кар.

Вона повідомила, що Лувр обговорював можливі рішення з міністерством культури.

Лувр, найпопулярніший музей світу, минулого року прийняв близько 9 мільйонів відвідувачів. 80% із них – 20 тисяч людей на день – прагнули передусім побачити загадкову усмішку Мони Лізи.

Мона Ліза висить у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною, але шедевр Леонардо да Вінчі тут не єдиний.

Разом із ним тут експонують роботи венеційських майстрів 16-го століття, а в іншому кінці кімнати висить найбільша картина Лувру, Весілля в Кані Паоло Веронезе.

Нагадаємо, 28 січня екологічні активістки облили супом картину Мона Ліза («Джоконда») у Луврі.

На оприлюдених фото і відео видно, як дві активістки вихлюпнули суп на шедевр Да Вінчі, захищений броньованим склом, після чого стали обабіч картини за перилами, скандуючи лозунги. Суп, не наш, не слов’янський, де є крупа, картопля, інші овочі, м’ясо… Чисто «брудного кольору» вода.

Після цього охоронці музею закрили картину від відвідувачів непрозорими захисними екранами.

Активістки були одягнені у футболки з символікою руху Riposte alimentaire, що виступає за використання громадянського опору для «побудови справедливого і стійкого суспільства» і просуває право на здорове харчування.

У травні 2022 року чоловік на візку намагався вимастити Джоконду тортом. Також він здійснив спробу пошкоити куленепробивне скло. Пізніше з’ясувалося, що чоловік – екоактивіст.