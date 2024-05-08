 

Лунін вивів Реал у фінал Ліги чемпіонів

  1. 09.05.2024
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Українець Андрій Лунін у фіналі Ліги чемпіонів!

У матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ зустрічалися мадридський «Реал» і мюнхенська «Баварія». Гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь господарів. Лунін має у своєму доробку 4 сейви.

На 68-й хвилині матчу захисник мюнхенців Альфонсо Девіс вивів свою команду вперед. Наприкінці форвард господарів Хоселу оформив дубль і приніс своїй команді перемогу. Причому, вийшов на заміну він на 81-й хвилині, а забив на 88-й і першій доданній. А всього рефері додав аж 15 хвилин!

У першому матчі півфіналу команди зіграли внічию з рахунком 2:2. Зустріч відбулася у Німеччині 30 квітня. Таким чином, за підсумками двох зустрічей мадридці пройшли далі.

Раніше у фінал уже вийшла дортмундська «Борусія». Вона за підсумками двох зустрічей (дві перемоги 1:0) пройшла «ПСЖ».

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