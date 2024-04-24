Лунін відмовив Реалу і переїде до АПЛ

Андрій Лунін вже цього літа залишить мадридський Реал і переїде до англійської Прем’єр-ліги. У цьому запевняє видання Todofichajes.

Журналісти дізналися, що воротар прийняв рішення залишити Мадрид, незважаючи на контракт, який діє до 2025 року.

Причиною такого рішення стали не гроші. Українець повністю задоволений життям у столиці Іспанії, подобається гра воротаря і керівництву та тренерському штабу. Андрію запропонували продовжити угоду на кращих умовах, утім той відмовився, оскільки є невизначеність у тому, яку він роль гратиме після повернення Тібо Куртуа.

Оскільки у Реалі не бажають втрачати українця задарма після закінчення контракту, то спробують продати його вже цього літа.

Зазначається, що основним кандидатом є англійський Манчестер Юнайтед, який зацікавлений у трансфері Луніна та готовий запропонувати воротарю кращі фінансові умови, ніж йому пропонують у Мадриді.

Зазначимо, що Лунін цього сезону провів за Реал 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Колись Жозе Моуріньо загубив кар’єру Андрія Шевченка у Челсі. А минулого року Карло Анчелотті буквально знущався над Луніним.

Ба більше, у листопаді видання The Athletic повідомляло, що тренерський штаб мадридського клубу раніше пообіцяв іспанському воротарю Кепі Аррісабалазі місце основного голкіпера під час переговорів про трансфер. Мовляв тільки завдяки цьому, у столиці Іспанії змогли переманити футболіста Челсі до себе, адже раніше Кепа віддавав перевагу мюнхенській Баварії, з якою вів переговори до цього.

Також повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін дізнався про ці події з преси.

Аррісабалага дійсно одразу отримав місце в основі, незважаючи на відмінні результати Луніна. Але Андрій знову отримав шанс вже через травму Кепи. Тож коли останній відновився, вже вболівальники не дозволили посадити українця знову на лаву запасних…

Але грати, знаючи, що тебе можуть позбавити місця основного після одної-двох помилок — дуже виснажливо…