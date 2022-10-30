Ломаченко переміг американця Ортіса

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  1. 30.10.2022
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Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко успішно повернувся на ринг 29 жовтня, перемігши в США одноголосним рішенням суддів американця Джемейна Ортіса.

Вечір боксу пройшов у Нью-Йорку на арені Hulu Theater у легендарному Madison Square Garden.

Головний поєдинок у легкій вазі був розрахований на 12 раундів, тривав усю дистанцію та завершився на користь Ломаченка одноголосним рішенням суддів, хоча бій доволі напруженим. Так, Ортіс завдав всього на три точних удари менше, ніж Василь — 122 проти 125.

Фактично Ломаченко домінував на ринзі три останні раунди, за які встиг наздогнати супротивника по очкам і вийти вперед.

Ця поразка американця стала першою в його професійній кар’єрі при 16 перемогах. Ломаченко здобув свою 17-ту перемогу при двох поразках.

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