Люди, які «пакують» в бусики, працюють проти нашої країни, – тренер ФК Хуст

У Хусті невдоволені діями ТЦК та хочуть, аби УАФ прописала чіткі правила проведення чемпіонату серед професійних команд.

Нагадаємо, раніше у клубі Першої ліги України повідомили, що 25-річного гравця команди Миколу Сираша силоміць затримали та доставили до військкомату.

Більш детально про цю ситуацію розповів головний тренер Хуста Володимир Циткін.

«Він приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв’язок із ним зник.

Ми грали на виїзді, і Сираш після матчу відпросився на один день, бо в нього хвора дитина, і її треба було відвезти в лікарню. Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною.

Його не відпустили. Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв’язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав.

Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів.

Ми намагалися дізнатися вчора хоч щось у військкоматі, але з нами ніхто не розмовляє і нічого не пояснює. Вони не хочуть спілкуватися і слухавку навіть не беруть. Єдине, що вдалося дізнатися, Сираш уже в Мукачеві, він уночі скинув смс знайомому. Куди його везуть, я не знаю.

Клуб написав листа в ПФЛ і в УАФ. Ми поставили до відома всіх, але поки немає жодної реакції. Ми не знаємо, що робити далі. Наприклад, приїде ФК Чернігів до нас на матч, а їх на вокзалі «запакують». Або з нами таке трапиться на виїзді. Або приїдуть на стадіон і заберуть всю команду звідти, чоловік п’ять-шість у нас підпадає під призовний вік. Я не можу гарантувати, що ми зіграємо в суботу матч Першої ліги проти Чернігова. Треба щось робити. Президент Хуста намагався вчора дзвонити в Київ, але… Чесно кажучи, всім все одно.

Справа не в тому, що не знають, що робити. Проблема в чому? Якщо ми проводимо змагання, то маємо розуміти, на яких правилах та умовах. УАФ має давати якісь гарантії проведення змагань. Під час змагань професійні клуби мають бути якось захищені, щоб не було таких ситуацій, хоча б на час проведення чемпіонату або на час дії терміну контрактів футболістів. З 18 травня, коли набуде чинності Закон про мобілізацію, все ще посилиться.

Якщо нічого не зміниться, то команди будуть просто зніматися з чемпіонату України, тому що не можуть гарантувати співпрацю для футболістів.

На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики – це шлях у нікуди. Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.

Що стосується футболістів, то нам треба визначитися. Якщо всі мають служити, то тоді не треба проводити чемпіонат, будемо займатися іншими речами.

Футболісти нічим не відрізняються від представників інших професій. Тут питання не у футболістах, а в певних правилах і законах. Якщо у нас проводиться чемпіонат, то мають бути гарантії участі для футболістів на час його проведення. Інакше команди будуть розпадатися. Як я покличу гравця в Хуст, якщо його можуть просто забрати на вулиці? А якщо заберуть п’ять футболістів, шість, десять? Мають же бути якісь правила!», — сказав у коментарі Спорт-Експрес Україна Циткін.

У Збройних силах України відреагували затримання працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК Хуст, наголосивши, що захист країни є найголовнішим пріоритетом. Про це йдеться у дописі Оперативного командування Захід у Telegram.

Військові нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації суворо регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, то він може підлягати мобілізації.

При цьому у ЗСУ заявили, що «вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце».

«В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни», – йдеться у заяві.

На момент затримання чоловіку виповнилося 25 років. У ФК стверджують, що наразі не можуть вийти на зв’язок з футболістом і просять керівництво українського футболу втрутитися в ситуацію.