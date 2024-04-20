Литва передала Україні бойовий літак

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  1. 20.04.2024
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Литва продовжує системну військову й економічну допомогу нашій країні. Цього разу Вільнюс передав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшлов бойовий літак.

Про це повідомило Міноборони Литви.

«Литовське військо передало українській армії легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос у розібраному стані», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що цей літак використовувався в армії Литви для підговтоки офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

«Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад 1 млрд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро», – додали у відомстві.

Нагадаємо, 11 квітня Литва оголосила про передачу Україні партії військової допомоги. Тоді ЗСУ отримали системи протидії дронам, генератори й розкладні ліжка.

Також Литва розпочала спеціальну програму реабілітації українських військових. На ці цілі виділили 15 млн євро.

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