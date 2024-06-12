 

Літаки ЗСУ знищили будинок з окупантами у Вовчанську

  1. 12.06.2024
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Літаки Збройних сил України влучили чотирма авіаційними бомбами по й без того сильно пошкодженій багатоповерхівці, в якій засіли російські загарбники, у частково окупованому містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, оператори якого скоригували удар.

Ми бачимо, як усі бомби одна за одною влучають у будівлю, причому зліва направо. Приблизно по кожній на під’їзд. Однак точні наслідки напевно невідомі, попри суттєві пошкодження будинок залишився стояти.

Блогер «Пан Пачковский» у соціальній мережі «Х» в коментарі під тим же роликом вказав, що це були керовані високоточні американські бомби «GBU-39», які несуть відносно невелику масу вибухової речовини – по 93 кілограми. Однак чотирьох на будівлю має «вистачити»…

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