Літаки ЗСУ завдали удару по окупантах у Вовчанську
Авіація Сил оборони американськими керованими високоточними бомбами «GBU-39 SDB» атакує російських загарбників, оточених на Агрегатному заводі в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.
Відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували удар, наші захисники виклали в інтернет. Видно, що бомби влучають у будинки, однак результати цього невідомі. Тим паче, що «GBU-39 SDB» несуть «лише» 93 кілограми вибухівки.
Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України розповів про втрати інтервентів на даній ділянці фронту за п’ятнадцяте червня:
«За уточненою інформацією втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі».
Вовчанск, Харьковская область, истребитель ВВС Украины сбрасывает бомбы поставленные США GBU-39 SDB на (как сообщается) окруженную группу русских на агрегатном заводе. pic.twitter.com/6oJdNRN0nP
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 15, 2024
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