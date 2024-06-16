Літаки ЗСУ завдали удару по окупантах у Вовчанську

Авіація Сил оборони американськими керованими високоточними бомбами «GBU-39 SDB» атакує російських загарбників, оточених на Агрегатному заводі в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували удар, наші захисники виклали в інтернет. Видно, що бомби влучають у будинки, однак результати цього невідомі. Тим паче, що «GBU-39 SDB» несуть «лише» 93 кілограми вибухівки.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України розповів про втрати інтервентів на даній ділянці фронту за п’ятнадцяте червня:

«За уточненою інформацією втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі».