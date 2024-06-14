Ліквідовано мережу «ГО» Медведчука, які готували держпереворот в Україні

В Україні ліквідовано мережу так званих «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у Києві у 2022 році. Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ.

Вказується, що суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони восьми проросійських організацій, які координував екснардеп-зрадник Віктор Медведчук.

«Представники цих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівалися допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів».

Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади». У разі відмови — зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб, — йдеться далі в повідомленні.

В СБУ нагадали, що в 2022 році працівники спецслужби викрили ворожі плани і запобігли їх втіленню. Тоді було затримано трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

«У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з Росії», — нагадують у Службі безпеки.

Тепер же за матеріалами СБУ суд постановив заборонити й примусово розпустити такі організації:

▪ Міжнародна громадська організація Ми народ України;

▪ Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна;

▪ Соборне козацтво;

▪ Соборне козацтво Харківський округ;

▪ Соборне козацтво Баришівська станиця;

▪ Соборне козацтво Київський округ;

▪ Соборне козацтво Львівський округ;

▪ Соборне козацтво Сумський округ.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2022 року Медведчука затримали правоохоронці. У вересні того ж року його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

Нагадаємо, в січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука громадянства.

На сьогодні Медведчук продовжує антиукраїнську діяльність в Росії. Крім того, він є організатором проросійської кампанії по дезінформації в країнах Європи.