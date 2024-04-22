Лавров знову погрожує союзникам України ядерною зброєю

Лідери фашистського режиму Росії продовжують нагнітати істерику щодо рішення США надати Україні військову і економічну допомогу.

З одного боку, у Путіна заявляють, що це не змінить хід війни, а з іншого чомусь знову почали погрожувати ядерною зброєю.

Як повідомляє Reuters, очільник МЗС РФ Лавров сьогодні заявив, що США і НАТО буцімто «одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки» і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави.

Він назвав ядерні держави США, Британію і Францію «головними ініціаторами різних провокативних кроків».

«Ми бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки… Захід небезпечно балансує на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками», – заявив Лавров.

Насправді, такі заяви є свідченням відчаю, бо інших аргументів просто немає.

Нагадаємо, у березні віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв’ю сказав про можливість відправки ядерної бомби на Париж. Зокрема, він обіцяв «смерть будь-якому французькому солдату, який прийде на українську землю». Також Толстой заявляв, що нібито «снаряд, випущений з Росії, може долетіти до французької столиці трохи більше, ніж за дві хвилини».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив на цей випад, що здивований «нервозністю та нестриманістю російських посадовців». Ще раніше Макрон порадив російському президенту Володимиру Путіну не розкидатися погрозами стосовно ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TF1.

«Не варто погрожувати, коли у вас є ядерна зброя», — зазначив Макрон, коментуючи останні висловлювання Путіна.

Французький лідер повідомив, що не розмовляв з керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, «коли це було необхідно».

«Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму в своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою», — наголосив політик.

Макрон підкреслив, що ядерні держави повинні «передусім почуватися захищеними», оскільки мають таке озброєння.

«Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації», — підсумував президент Франції.