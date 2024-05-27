 

Курс долара підскочив на початку тижня

  1. 27.05.2024
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Курс гривні суттєво знизився у перший день нового тижня відносно долара і євро у обмінниках. Про це Про це свідчать дані моніторингу ринку у понеділок, 27 травня

Так, середній курс продажу долара в Україні піднявся відразу на 30 копійок до 40,55 грн, курс євро зріс на 25 копійок – 44,00 грн.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,00 грн, а євро – по 43,30 грн.

На міжбанку американська валюта перебуває на рівні 40,15-40,18 грн/долар (купівля-продаж) — без змін порівняно із закриттям у попередній день.

У минулу п’ятницю Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень – до 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано 24 травня – 39,9205.

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