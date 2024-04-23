Кредит готівкою від Unex Bank

Серед банківських кредитних продуктів найзручніший для великих витрат або коштовної покупки — це кредит готівкою. Для його отримання передбачена спрощена процедура, зокрема відсутня цільова спрямованість використання. Тобто позикові гроші можна витратити на власний розсуд, головне — вчасно вносити регулярні платежі, поступово погашаючи заборгованість.

Кредит готівкою може знадобитися при плануванні придбання транспортного засобу, побутової техніки, здійснення ремонту та оплати послуг підрядників, оплати навчання чи медичних послуг, придбання путівки на відпочинок. Кошти стануть в пригоді у випадку тимчасової фінансової скрути, адже не вимагатимуть обґрунтування напрямів витрат. В багатьох випадках банківська позика психологічно простіша за позику у друзів і родичів, для яких знадобляться пояснення свого запиту.

Одна з найвигідніших пропозицій щодо готівки в кредит в Unex Bank. З нею можна ознайомитися за посиланням: https://unexbank.ua/privatnim-osobam/krediti/kredit-gotivkoyu. Надавши паспорт, ІПН, довідку про доходи за останні 6 місяців з місця офіційного працевлаштування, можна отримати гроші готівкою протягом лише одного дня. При цьому можна навіть не відвідувати відділення банку, а оформити готівковий кредит онлайн, розрахувавши бажані параметри на інтерактивному калькуляторі та залишивши заявку на сайті.

Кеш-кредит від Юнекс Банк надається в розмірі до кількасот тисяч гривень. Термін кредитування може складати до кількох років. Розраховуючи потрібну суму кредиту, важливо пам’ятати, що найлегше її повертати за максимального терміну кредитування — так щомісячний платіж буде найменшим та не завдасть значного тиску на гаманець. Претендувати на кредит в банку готівкою може будь-який громадянин України віком від 21 до 65 років.

При оформленні готівкового кредиту банк автоматично створює платіжну картку, на яку і спрямовує кошти. Карткою одразу можна користуватися, оплачуючи товари та послуги чи знімаючи кошти у банкоматах. Вся необхідна інформація щодо обслуговування позики доступна онлайн: графік погашення, стан рахунку можна зручно відстежувати в застосунку. Щомісячний платіж можна вносити через каси будь-якого банку, термінали самообслуговування, перераховувати з дебетових карток Юнекс Банк без комісії.

Суттєва перевага банківського готівкового кредиту над позиками мікрофінансових установ полягає у значно вигідніших ставках за користування кредитом, а також дотриманні всіх нормативів та законодавчих вимог у відносинах щодо споживчого кредитування. У банку відсутні приховані комісії, додаткові платежі, які не були зазначені в кредитному договорі. Позичальник відразу бачить повну картину співпраці, може планувати свої фінанси та розраховувати сили для своєчасного погашення позики.

Кредит готівкою також можна відхилити протягом 14 днів з моменту оформлення. Для цього необхідно подати письмову заяву без пояснення причин відмови та погасити витрачену суму протягом наступних 7 днів. Проста процедура — ще один аргумент на користь банківського кредитування. Завдяки їй можна не сумніватися у разі тимчасових фінансових ускладнень, адже якщо проблема швидко вирішиться, кредит можна легко скасувати.