«Кракен» взяв у полон велику групу окупантів

Бійці спеціального підрозділу Кракен ГУР Міністерства оборони України разом з колегами зі Збройних сил України знищили чергову штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів, які частково навіть змогли ненадовго увірватися в містечко Часів Яр на Краматорському напрямку.

Про це підрозділ повідомив у власному однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотними літальними апаратами.

Спочатку ми бачимо, як на Часів Яр їде колона зі щонайменше п’яти одиниць ворожої бронетехніки, по якій працює наша артилерія. Після ураження танку і бойової машини десанту решта колони відступила.

Однак незабаром тут же по черзі в вигорілу житлову забудову Часового Яру змогли заїхати два бронеавтомобіля «Тигр» з ворожим десантом. Гармаші в них не влучили.

Однак вже в місті «Тигри» таки були спалені. В коментарі пояснюється, що їх знищили пострілами зі шведських протитанкових гранатометів АТ-4. Частина десанту була знищена, а дев’ять інтервентів потрапили в полон.