 

Країни G7 погодили надання 50 млрд доларів для України

  1. 13.06.2024
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Лідери країн-учасниць «Великої сімки» (G7) на саміті в Італії погодили передачу Україні 50 млрд доларів. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у соцмережі Х в четвер, 13 червня.

«Хороші новини від G7: ще 50 млрд доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів – розумний інструмент, який показує Путіну  нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів», – заявив міністр.

Крістіан Лінднер додав, що наразі опрацьовуються усі інші деталі цієї угоди.

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