Компані розглядає українця як свій перший трансфер до «Баварії»

Новий головний тренер «Баварії» Венсан Компані зацікавлений у придбанні 27-річного лівого захисника лондонського «Арсеналу» Олександра Зінченка. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, Зінченко може обійтися мюнхенському клубу в £35 млн (€41 млн).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні українець взяв участь у 35 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та двома результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2026 року.

Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €38 млн. За підсумками цього сезону «Баварія» набрала 72 очки та посіла третє місце. «Арсенал» в Англії став другим, поступившись МанСіті два очки.

Останні два місяці сезону у Зінченка в Лондоні були проблеми — його фактично посадили на лаву запасних.