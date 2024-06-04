Колишній футболіст збірної України отримав громадянство РФ

Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Цей 30-річний хавбек свого часу виступав за Шахтар, Іллічівець і Зорю. 2021 року футболіст переїхав до країни-агресорки і став гравцем клубу «Крилья Совєтів», де і тепер перебуває на контракті.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Іванісеня не став повертатись до України. А агент гравця тоді заявляв, що Іванісеня застряг у Росії, оскільки клуб відмовляється розривати з ним контракт. Утім тепер стало очевидним, що це була неправда. Просто футболіст виявився зрадником своєї країни.

Нагадаємо, виступаючи за Зорю Іванісеня двічі ставав бронзовим призером УПЛ, і один раз доходив із клубом до фіналу Кубка України.

Окрім того, футболіст був кандидатом до збірної України, за яку встиг відіграти один матч. 2019 року у товариському поєдинку проти Естонії він вийшов на заміну замість Сергія Сидорчука.

Нагадаємо, інший ексгравець збірної України Анатолій Тимощук у 2023 році намагався здобути румунське громадянство, повідомляла ТСН.

Посилаючись на документи, що надійшли до редакції, видання стверджувало, що корінний волинянин Тимощук подав до румунської міграційної служби документи, що насправді він із Буковини. Нібито має бабусю корінну румунку. Хоча ні колишня дружина, ні сусіди екс-футболіста ніколи не чули ні про що подібне.

Мабуть, так Тимощук намагається обійти українські санкції, якими йому заборонено в’їзд до країни, а також заморожено усі його активи.

Уродженець Луцька, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого «Газпропом» футбольного клубу «Зеніт» із Санкт-Петербурга.

Після початку повномасштабного вторгнення Тимощук тривалий період не висловлювався про російську агресію, а в грудні 2022 року заявив, що не планує покидати РФ. КДК УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно. Депутати Луцької міської ради позбавили ексфутболіста звання «Почесний громадянин міста Луцька».