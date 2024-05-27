Колишні «антимайданівці» готували удари РФ по залізниці на Одещині

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ Росії, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 27 травня.

Серед іншого, фігуранти зливали росіянам координати об’єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Очільником агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів одеського Антимайдану. Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати та надсилати координати об’єктів залізничної інфраструктури Одещини. Росіяни планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.

Крім того, ФСБ залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти України. Очільник агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої «Новоросії» в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР».

Також фігурант створював та поширював в інтернеті матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info — так зване «центральне информагентство Новороссии».

СБУ задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Очільнику мережі повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; створення терористичної групи чи терористичної організації.

Його родичу підозра оголошена за статтею Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Нагадаємо, раніше фашистська Росія планувала провести теракти у Києві на 9 травня. Однак Служба безпеки України запобігла провокаціям. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

За його словами, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», — зазначив Дехтяренко 11 травня.

Раніше ГУР попереджало, що Росія в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) в Україні може готувати провокації у місцях масового скупчення людей. Наприклад, на вокзалах, у лікарнях.

Правоохоронці викрили мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це повідомляли СБУ, Офіс генпрокурора. Вказано, що до мережі російських агентів входили двоє полковників Управління державної охорони (УДО), які «зливали» секретну інформацію росіянам.

А 6 травня стало відомо, що неподалік Києва співробітники СБУ затримали агентурну групу ФСБ РФ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Як повідомляла Служба безпеки України, агентурна група готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.