Кличко матірно відреагував на чутки про гей-парад

Влада Києва не давала дозволу на проведення Маршу рівності в метрополітені і не виділяла на це грошей. Відповідний коментар мера столиці Віталія Кличко з’явився у соцмережах у понеділок, 3 червня.

«Смикаєте, смикаєте, піднімаєте інформацію… Це п…дьож…», – сказав Кличко на запитання щодо виділення 2 млн гривень на Марш рівності.

А на уточнююче питання, чи влада Києва не має якогось стосунку до цих справ, мер відреагував матом: «Бл…ть. При яких справах? Ніяких дозволів і тим більше грошей на це не виділяли. Це чистий п…дьож. Вибачаюсь за французьку… Не хвилюйтесь. І хлопцям небайдужим передайте».

У свою чергу Київська міська державна адміністрація підтвердила, що не погоджувала проведення Маршу рівності в столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію, але наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

«Крім того, заяви, які поширюють деякі телеграм-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці», – повідомила пресслужба.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що столична влада розуміє, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану.

«Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу рівності в метро», – пояснив він.

Нагадаємо, 20 травня Віталій Кличко повідомив про відкриття мосту у Києві вартістю 2 млрд гривень. Він заявив, що влада «оновлює дороги, розв’язки та мости там, де це вкрай необхідно».

Мер Києва Віталій Кличко вже два роки не бачив своїх дітей. Причина у тому, що вони навчаються у різних країнах. Про це Кличко розповів на початку травня у випуску програми Тур Зірками на Люкс ФМ.

«Дуже тяжко їх зібрати. Мені дуже тяжко вирватися. Але ми бачимося, завдяки засобам зв’язку. Однак, жодна програма не може замінити того відчуття, коли обіймаєш дитину», — сказав Кличко.

За його словами, всі троє його дітей, а саме — двоє синів: 24 річний Єгор-Даніїл 19-річний Максим-Олександр та 22-річна донька Єлизавета-Вікторія, народилися і зараз живуть за кордоном.

Молодший син навчається у Сполучених Штатах Америки, старший — у Лондоні, а донька Єлизавета-Вікторія — у Нідерландах.