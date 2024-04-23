Китай зробив заяву щодо війни в Україні

Позиція Китаю щодо війни в Україні «справедлива й об’єктивна», КНР «активно працює» над переговорами про мир і політичне врегулювання. Про це під час свого брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін. Справа в тому, що США нарешті збираються ввести санкції проти китайських банків саме за підтримку Китаєм оборонних можливостей Росії.

Китай також відкинув звинувачення у підтримці вторгнення Росії в Україну і наполіг на законності торгівлі з РФ. В КНР зазначили, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Ван Веньбін під час коментаря заяви США про масштабну допомогу Пекіна Кремлю з відновленням її військово-промислової бази, наголосив, що його країна «активно працює» над переговорами про мир і політичне врегулювання.

«Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил», — заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем «української кризи», ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та «точно не погодиться бути цапом-відбувайлом».

«Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися», — сказав він.

На думку Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання «конфлікту в Україні» є «врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки» та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та перемовин.

Нагадаємо, США розробляють санкції спрямовані на те, щоб відрізати окремі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон надіється, що це призупинить фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс, зазначає The Wall Street Journal.

Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, йдеться в матеріалі. Офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю, додає видання.

Як ми вже писали раніше, кілька банків КНР, серед яких найбільший у Китаї ICBC, а також China Citic Bank, Industrial Bank і Bank of Taizhou, перестали приймати платежі в юанях з Росії.

Нагадаємо, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по «кризі в Україні», яку свого часу визнають і Москва, і Київ. Про це 7 березня сказав міністр закордонних справ КНР Ван І. За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

«Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті», – резюмував очільник МЗС КНР.

Насправді, всі ці ініціативи Китаю йдуть в одному ключі із російськими забаганками. Фашистський режим Путіна теж прагне «миру» — припинення вогню з «урахуванням ситуації на землі», тобто з фіксацією за Росією захоплених українських територій. Більше того, зрозуміло, що при таких розкладах будуть неможливі репарації. Ба більше, ризик наступної війни залишиться вкрай високим.

Також Китай продовжує неприйнятну риторику щодо визначення розв’язаної Росією війни як якоїсь міфічної «української кризи». При таких підходах мирні переговори неможливі за визначенням.