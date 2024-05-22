Китай готує зброю для Росії, – Міноборони Британії

В американської та британської розвідок є докази того, що Китай готується до надання летальної допомоги Росії. Таку заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters у середу, 22 травня.

«Летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну (потім на фронті – ред.), я вважаю, що це важлива подія», – сказав він.

При цьому Шаппс не надав якихось доказів на підтримку свого твердження.

«Ми маємо бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на Володимира Путіна», — додав він.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Китай основним постачальниким для ОПК Росії. За його словами, зусилля Пекіна підживлюють найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Китай посилив свою підтримку Росії. Стверджувалось, що Пекін забезпечує Москву супутниковими знімками для військових цілей, а також мікроелектронікою, верстатами для танків, оптикою і паливом для ракет.

Пізніше у Пекіні цю інформацію заперечили, але США підготували санкції проти китайських компаній, які підозрюються у допомозі Росії у війні проти України.

Нагадаємо, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по «кризі в Україні», яку свого часу визнають і Москва, і Київ. Про це 7 березня сказав міністр закордонних справ КНР Ван І. За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

«Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті», – резюмував очільник МЗС КНР.

Насправді, всі ці ініціативи Китаю йдуть в одному ключі із російськими забаганками. Фашистський режим Путіна теж прагне «миру» — припинення вогню з «урахуванням ситуації на землі», тобто з фіксацією за Росією захоплених українських територій. Більше того, зрозуміло, що при таких розкладах будуть неможливі репарації. Ба більше, ризик наступної війни залишиться вкрай високим.

Також Китай продовжує неприйнятну риторику щодо визначення розв’язаної Росією війни як якоїсь міфічної «української кризи». При таких підходах мирні переговори неможливі за визначенням.