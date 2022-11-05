Києв може залишитися без води та світла, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко каже, що столиця може залишитися без водопостачання, електрики та мобільного зв’язку через обстріли окупантів. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Ведучий запитав мера, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві без світла, води, тепла і зв’язку.
«Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас…
Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися», — відповів Кличко.
Він також закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.
Мер нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.
«Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих», – закликав Кличко.
«Про те, що відбувається на сьогоднішній день з Україною, з містом Києвом, я можу чітко сказати: це не війна, це тероризм, це геноцид. Путіну ми, українці, не потрібні, йому потрібна територія, потрібна Україна без нас. Його завдання – щоб ми померли, замерзли чи взяли й кудись поїхали і залишили йому нашу землю», – вважає Кличко.
Водночас він закликав, «щоб не було песимістичного настрою«.
«Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарії, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього», – підкреслив мер.
Нагадаємо, у п’ятницю, 4 листопада, у Києві без електропостачання перебувало 450 тисяч споживачів.
Стабілізаційні відключення у столиці відбуваються через навантаження центрального вузла енергосистеми України.
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