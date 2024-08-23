Камала Харріс зробила заяву про допомогу Україні

Віце-президент США Камала Харріс в останній день національного з’їзду Демократичної партії, після офіційної згоди балотуватися в президенти, пообіцяла, що в разі своєї перемоги на виборах продовжить підтримувати Україну та НАТО.

Про це повідомляє Associated Press в п’ятницю, 23 серпня.

Харріс у своїй промові виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа про війну в Україні.

«Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО», — заявила вона.

За її словами, вона за п’ять днів до повномасштабної війни попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України.

Харріс також зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об’єднавши «понад 50 країн».

Як відомо, з’їзд Демократичної партії США у вівторок, 20 серпня, офіційно затвердив віцепрезидентку {арріс своєю кандидаткою на посаду президента на майбутніх виборах у листопаді.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Ipsos, Камала Харріс випереджає Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%. Однак третій кандидат у президенти — самовисуванець Роберт Кеннеді розглядає можливість об’єднатися з Дональдом Трампом.