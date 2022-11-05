 

«Кадировці» влаштували допит російського солдата

  1. 06.11.2022
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Російські телеграм-канали показали допит людини у військовій формі з ознаками сильного побиття. Стверджується, що це російський військовий, а знущаються над ним «кадировці».

Фактично побитого звинувачують в тому, що він передав координати (геолокацію) російських окупантів начебто в Херсоні, по яким ЗСУ нанесли удар з РСЗВ HIMARS.

В кінці ролика військовому погрожують — він має визнати, що скидував координати, якщо хоче жити. Той у відповідь каже, що хоче жити і додає, що відправив геолокацію по WhatsApp.

Важко оцінювати, правдивий цей запис, чи постановочний, зробленний з ціллю залякати тих російських військових, які думають про те, щоб піти на співпрацю з ЗСУ.

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