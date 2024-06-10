В районі прикордонного села Рижівка Сумської області бійці Сил оборони ліквідували 21 російського окупанта. Про це з посиланням на інтервентів повідомили рашистські «воєнкори».

При цьому вони звинуватили у цих втратах главу Чечні Рамзана Кадирова, адже він начебто привернув увагу Збройних сил України до населеного пункту, заявивши про його окупацію.

Знищили окупантів на території Курської області поруч з кордоном і Рижівкою.

Тим часом наші захисники оприлюднили відео, на якому наш снайпер в районі Рижівки вночі вбиває по черзі двох загарбників. Третій зрозумів, що перші стали жертвами снайпера і відступив.

Загалом інформація Кадирова про «окупацію» Рижівки висміяна численними рашистськими «воєнкорами». Маленьке безлюдне село на самому кордоні навпроти російського селища Тьоткіне є прохідним двором для ДРГ обох сторін і локальні бої там тривають практично вже два роки.

Впевнений постійний контроль за Рижівкою не потрібен і невигідний ні нам, ні окупантам. Втім, і сам Кадиров назвав успіх своїх «ахматовців» тактичними діями.