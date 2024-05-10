Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Про це йдеться в постанові уряду від 8 травня 2024 р. № 520.

Згідно з документом, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

Рішення передбачає, що центральні органи виконавчої влади, отримавши від підприємств списки заброньованих, після перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і дотримання вимог щодо кількості, подаватимуть його на погодження Міністерству оборони.

Інших суттєвих змін поки що немає. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Нагадаємо, 7 травня Кабмін продовжив на місяць термін всіх чинних бронювань від мобілізації.

18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію, що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Уряд працює над розробленням відповідних документів.

Після закінчення дії відстрочення підприємства повинні будуть бронювати працівників вже за оновленими правилами.