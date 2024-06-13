 

Кабмін уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

  1. 13.06.2024
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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку та порядку проведення призову громадян на військову службу. Про це йдеться у постанові від 07 червня № 675.

Згідно з документом, «процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки… не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду».

Крім того, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

«Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку», — йдеться в постанові.

Також важливо знати, що обмежено придатні військовозобов’язані і не тільки можуть оскаржити висновок ВЛК через комісії вищого порядку і через суд. Про це заявляла директора Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з ним. Повторний огляд проводиться через ВЛК вищого рівня.

«Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду» — пояснила вона.

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