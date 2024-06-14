Юлія Саніна заявила про проблеми в The Hardkiss

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна у коментарі Люкс ФМ вперше розповіла про проблеми гурту.

Зараз Саніна виступає з сольною програмою під назвою » Special Kiss», оскільки відчула, що за 12 років існування The Hardkiss вона начебто втратила індивідуальність і злилася з колективом. Втім, артистка не впевнена, чи буде продовжувати так виступати, адже під час повномасштабної війни це не так просто.

Саніна також зазначила, що учасникам гурту не сподобалася ідея її сольного туру Україною, додавши: «Не заважають — і на цьому дякую».

Артистка також зізналася, що The Hardkiss переживають складний період. Втім, знаменитість не стала вдаватися в подробиці того, з якими саме проблемами зіткнувся гурт.

Наприкінці травня стало відомо, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька скасувала заплановане на червень весілля з Павлом Тараненком. Закохані відмовилися від втілення задуму, адже зараз не найкращий час. Натомість артистка хоче організувати святкування після перемоги України над російськими окупантами.

«Весілля буде, не хвилюйтеся. Зараз є більш важливі справи. Я наразі намагаюся більше допомагати армії та виступати перед військовими. Ми вирішили, що весілля відсвяткуємо після війни», — сказала вона в коментарі Люкс ФМ.

Заріцька пояснила, що під час війни вона не зможе організувати таке свято, про яке мріяла все життя. Артистка планувала пишну церемонію з сотнями гостей, які б два дні раділи за молодят.