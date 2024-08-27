Яремчук приніс Олімпіакосу перемогу дебютним голом

Роман Яремчук став головним героєм для Олімпіакоса у другому турі чемпіонату проти Каллітеї. Українець не потрапив до стартового складу своєї команди, і вийшов на поле на 69-й хвилині за нічийного рахунку 1:1.

Яремчуку вистачило дев’яти хвилин щоб відправити м’яч у сітку воріт гостей.

Цей гол не тільки став першим для Романа в Греції, він також приніс Олімпіакосу перемогу 2:1. Таким чином команда здобула дві перемоги у двох стартових турах. Такий самий здобуток має лише ПАОК.

Чемпіонат Греції. 2 тур. 26 серпня

Олімпіакос — Калітея — 2:1

Голи: Вальде, 14, Яремчук, 77 — Улдрікіс, 60.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що Яремчук підписав контракт з грецьким «Олімпіакосом», у який перейшов з бельгійського «Брюгге». «Олімпіакос» виграв кубок Ліги конференцій у минулому сезоні.

Клуб поки не розкриває умови трансферу, але за даними порталу Transfermarkt, пірейці заплатили за Яремчука 2 мільйони євро. Також грецький портал Sport24 зазначив, що українець отримуватиме у «Олімпіакосі» 1,5 мільйона євро на рік.

У бельгійському «Брюгге» Роман не зміг стати основним, зігравши лише 1042 хвилини у сезоні 2022/2023. Українець у плани «Брюгге» не входив, тому йому почали шукати нову команду.

Останнім клубом Яремчука була іспанська «Валенсія», у якій він провів минулий сезон на правах оренди з бельгійського клубу. Іспанці могли викупити Яремчука, але за інформацією іспанського видання El Gol Digital, валенсійський колектив не хотів платити суму трансферу, яку просили бельгійці, в розмірі 4 мільйони євро.

На початку нового сезону українець не потрапив на передсезонний збір команди, тому почав вести активні пошуки нової команди. Серед претендентів на гравця були турецькі «Трабзонспор» та «Фенербахче», англійський «Брентфорд» та італійська «Болонья».